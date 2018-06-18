Власти Москвы попросили Минприроды упростить создание мусорных объектов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Минприроды поступили предложения упростить процедуру создания мусорных объектов в Москве, соответствующие поправки в законодательство разработаны властями столицы, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его словам, предложения, подготовленные столичным правительством, уже переданы в Минприроды и Росприроднадзор в неофициальном порядке, без сопроводительного письма. В частности, столичные власти предлагают заменить общественно обсуждение по вопросу создания мусорных проектов на решение специальной комиссии. Кроме того, предлагается предусмотреть в законе возможность строительства в субъектах РФ площадок накопления твердых коммунальных отходов на срок до семи лет - в настоящее время максимальный срок хранения отходов на временных площадках составляет 11 месяцев.

Также власти Москвы просят сократить санитарно-защитные зоны вокруг мусорных объектов, что необходимо и для создания "погрузочно-разгрузочных железнодорожных кластеров". Ранее, напоминает "Коммерсантъ", Минприроды обсуждало с РЖД вывоз мусора из Москвы в регионы, однако стороны не достигли договоренности по тарифам. Вместе с тем накануне в Минприроды изданию сообщили, что эта идея все еще обсуждается.

Собеседники газеты называют предлагаемые меры временными, необходимыми для разрешения "очень сложной" ситуации с мусором в Москве и области. Вместе с тем источники "Коммерсанта" назвали маловероятной возможность введения предлагаемых изменений в законодательство - в частности, они сомневаются, что "Минприроды, которому, вероятно, придется вносить поправки, возьмет на себя ответственность за такую идею".