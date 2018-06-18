Надеждин подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Подмосковья

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Борис Надеждин, избранный кандидатом в губернаторы Московской области от "Партии Роста", подал документы в Мособлизбирком, сообщили в пресс-службе комиссии.

"Кандидат от "Партии Роста" подал документы", - сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.

Ранее в региональный избирком подали документы кандидат от "Единой России" Андрей Воробьев, кандидат от "Альянса Зеленых" Лилия Белова и кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин.

В числе приоритетов своей программы Надеждин назвал сферы экологии, экономики и социальной поддержки граждан.

"В Подмосковье (...) накопилась масса проблем. (...) Это и социальные вопросы, особенно сейчас, когда пенсионный возраст повышается и инфляция большая, это и вопросы экономики: до сих пор 1,5 млн жителей области ездят в Москву на работу, потому что там зарплата выше, а надо, чтобы она была высокой в их городах", - сказал Надеждин.

Он обратил внимание на обострение экологической ситуации в регионе. По словам кандидата, около половины обращений, которые к нему приходят от граждан, касаются мусорных свалок.

Также Надеждин заявил, что особое внимание он намерен уделить вопросам развития малого и среднего предпринимательства.