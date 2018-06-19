Нетрезвый болельщик из США разбил голову, упав с лестницы в центре Москвы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Футбольный фанат из США разбил голову, упав с лестницы в нетрезвом состоянии в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Ночью с понедельника на вторник поступила информация о мужчине в крови в подъезде дома 9/15 по 1-му Неопалимовскому переулку, от гражданина исходил сильный запах алкоголя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшими медиками и сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что пострадавший мужчина является гражданином США, в Россию он прибыл на чемпионат мира по футболу.

"В ходе осмотра места происшествия предположительно установлено, что пострадавший упал с лестницы, в результате чего им были получены телесные повреждения головы, угрозы жизни нет", - добавил источник.

Сборная США по футболу не пробилась в финальную часть мирового первенства.