Мосгорсуд 27 июня рассмотрит жалобу на арест Александра Шестуна

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 27 июня проверит законность ареста главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление суда, которым в отношении Шестуна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначено на 27 июня в 12:00", - сообщила Царева.

В апелляционной жалобе защита обвиняемого просит отменить решение суда первой инстанции как незаконное и необоснованное.

Шестун был арестован до 13 августа по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в период с 2008 по 2014 годы обвиняемый незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе Московской области. В результате государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей, считает следствие.

Шестун отвергает обвинения, считает свое дело заказным, а претензии следствия фальшью.