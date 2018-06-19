Московские "единороссы" помогут кандидатам в мэры в прохождении муниципального фильтра

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Политсовет МГРО партии "Единая Россия" на расширенном заседании поддержал инициативу Совета муниципальных образований Москвы об оказании помощи кандидатам в мэры в получении подписей для прохождения муниципального фильтра.

"Мы приняли решение организовать встречу муниципальных депутатов с кандидатами на пост в мэры Москвы. Такую встречу мы организуем завтра. Завтра мы приглашаем всех кандидатов, на сегодняшний день их 18, тех, кто подал документы в Мосгоризбирком", - сказал председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин на заседании.

Он отметил, что депутатов от "Единой России" большинство в муниципальных образованиях и призвал их принять участие в собрании.

"Мы обратились к Московскому городскому отделению партии, чтобы вы поддержали инициативу, и рекомендовали депутатам от "Единой России" принять участие в этом собрании", - сказал Дудочкин.

Он подчеркнул, что на собрание приглашаются все кандидаты в мэры "вне зависимости от партийной принадлежности".

"Они могут рассказать свои программы и убедить депутатов, что именно они заслуживают быть кандидатами в мэры. Мы, в свою очередь, обеспечим, чтобы это походило оперативно, если кто-то из депутатов захочет отдать свой голос для прохождения муниципального фильтра. Чтобы все технические формальности по волеизъявлению были соблюдены", - сказал Дудочкин.

В свою очередь председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что в партии готовы организовать эту встречу с соблюдением всех юридических формальностей.

"Коллеги, это сложнейшая работа, но мы к ней готовы. Нужно найти нотариусов, так как каждая подпись депутата должна быть заверена".

Секретарь МГРО "Единой России", депутат Мосгордумы Андрей Метельский заявил на заседании, что партия исходит из того, что участие в выборах кандидатов разных политических взглядов сделает сами выборы более привлекательными для избирателей.

"Мы регулярно слышим заявления, что "Единая Россия" узурпировала власть, захватила монополию на муниципальный фильтр. Должен сказать, что мы ничего не узурпировали и ничего не захватывали, а добились признания избирателей своей постоянной и кропотливой работой", - сказал Метельский.

Он отметил, что впоследствии предложения кандидатов на должность мэра могут быть учтены победителем выборной гонки в своей работе на посту главы города.

"А от этого, в конечном счете, москвичи только выиграют" - добавил Метельский.