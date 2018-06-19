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Москва

Арестованный в Москве мексиканец признался в краже чужой сумки

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Один из арестованных по подозрению в краже иностранцев, приехавший на Чемпионат мира по футболу в Москву в качестве болельщика, признался, что "забрал чужую сумку".

"Я взял сумку. Да, чужую", - сказал в понедельник 54-летний арестованный Марко Антонио Карлос журналистам в Следственном изоляторе №5.

Он добавил, что дома, в Мексике у него остались жена и четверо детей.

"Сегодня взяли у него (у Карлоса - ИФ) заявление. Он написал в консульство Мексики в Москве для помощи и связи с родственниками", - заявил начальник столичного СИЗО-5 Денис Папуша.

Он добавил, что 17 июня в карантинное отделение СИЗО-5 были доставлены четыре иностранца: два мексиканца и одна мексиканка и один иранец. Женщину после прохождения карантина перевели в московское СИЗО-6.

Ранее зампред ОНК Ева Меркачева сообщила "Интерфаксу", что в следственных изоляторах находятся, как минимум, семь иностранных футбольных болельщиков, задержанных за кражи. "Могу сказать о шестерых арестованных - это три мексиканца, два казаха и один гражданин Ирана", - сказала Меркачева.

По её словам, не все арестованные признают вину.

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Теги: Москва, Мексика, ЧМ-2018
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