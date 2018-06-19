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Москва

Станции "Университет" и "Воробьевы горы" московского метро временно закрыты

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Станции Сокольнической линии московского метрополитена "Университет" и "Воробьевы горы" во вторник вечером временно закрыты для входа и выхода пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Поезда проезжают станции "Университет" и "Воробьевы горы" без остановки", - отметил собеседник агентства.

Вблизи этих двух станций на Воробьевых горах находится фан-зона ФИФА, где покажут в прямом эфире матч между сборными России и Египта, который пройдет в Санкт-Петербурге.

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Теги: Москва, ЧМ-2018
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