Станции "Университет" и "Воробьевы горы" московского метро временно закрыты

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Станции Сокольнической линии московского метрополитена "Университет" и "Воробьевы горы" во вторник вечером временно закрыты для входа и выхода пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
"Поезда проезжают станции "Университет" и "Воробьевы горы" без остановки", - отметил собеседник агентства.
Вблизи этих двух станций на Воробьевых горах находится фан-зона ФИФА, где покажут в прямом эфире матч между сборными России и Египта, который пройдет в Санкт-Петербурге.