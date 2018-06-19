Станции "Университет" и "Воробьевы горы" московского метро временно закрыты

Ожидаются порывы ветра, небольшие дожди и грозы в некоторых районах Подробнее

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник

Водителя из Киргизии отправили под стражу до 16 августа Подробнее

Ранее в СМИ сообщалось, что труп болельщика нашли в квартире защитника "Локомотива" Подробнее

После 28 градусов тепла москвичей ждет небольшое похолодание и дожди Подробнее

В Москве зафиксировали температурный рекорд года

16 июня 21:59

Наехавший на пешеходов в центре Москвы таксист уснул за рулем

Две мексиканки, пострадавшие в результате ДТП, получили незначительные ушибы и госпитализированы не были Подробнее

16 июня 20:45

Медики уточнили информацию о пострадавших в результате наезда такси в центре Москвы

В ДТП на Ильинке пострадали восемь человек, две из них - гражданки Мексики Подробнее

16 июня 00:41

Вестибюли четырех станций московского метро закрылись до понедельника

Наземный участок "голубой" ветки московского метро также закрывается в субботу и воскресенье Подробнее

14 июня 16:53

IKEA разработает формат большого магазина для размещения в черте Москвы