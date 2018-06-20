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Москва

Жара в Москве в субботу перешагнет 30-градусную отметку

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В ближайшие три дня в столичном регионе ожидается жаркая погода, после которой начнется период небольшого похолодания, однако температура воздуха в дневные часы не опустится ниже 20 градусов, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

"В четверг и пятницу в Москве при переменной облачности осадков не ожидается. В четверг днем воздух прогреется до 24-26 градусов, в пятницу - до 28-30 градусов, а в субботу температура впервые перешагнет отметку в 30 градусов, воздух может раскалиться до 32 градусов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что максимальное для 2018 года значение температуры было зафиксировано в минувший вторник - плюс 28,1 градуса.

По прогнозам синоптиков, жара с приходом кратковременных грозовых дождей и порывистым ветром уже в воскресенье сменится небольшим похолоданием. 24 и 25 июня пройдут кратковременные дожди, а дневная температура не будет выше 20-25 градусов.

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Теги: Москва
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