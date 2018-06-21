В Мосгоризбиркоме попытаются выяснить расположение дач москвичей в соседних регионах

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Члены рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами Москвы просят представителей регионов предоставить информацию о местах проживания москвичей для создания избирательных участков на выборах мэра столицы.

Как передал корреспондент "Интерфакса", формирование избирательных участков за пределами Москвы обсуждалось на встрече представителей органов законодательной и исполнительной власти, избирательных комиссий, а также муниципальных образований Московской, Калужской, Тверской, Тульской и Владимирской областей с членами рабочей группы Мосгоризбиркома. Представители регионов обещали наладить взаимодействие и оказать поддержку Мосгоризбиркому.

В ходе дискуссии руководитель ГБУ МФЦ Москвы Елена Громова сообщила, что сотрудники центров предоставления госуслуг в настоящее время обходят дачные товарищества, но пока четкой картины о том, где организовать избирательные участки, составить не удалось. "Сотни сотрудников МФЦ обошли дачные территории, мы задаем один вопрос, планируют ли жители находиться здесь 9 сентября. Говорить о результатах пока рано, не все дачи заполнены, только 20% дач заполнено", - сказала Громова.

Она обещала представить более четкую информацию на следующей неделе. "Предстоящие выходные будут для нас определяющими. О выводах я буду говорить на следующей неделе", - сказала Громова.

Она обратилась к представителям регионов, чтобы они сообщили, где именно проживают москвичи. "Проблема в том, что мы приходим на дачи, а там либо нет москвичей, либо они там не планируют находиться 9 сентября. Нам важно знать те точки, где есть москвичи", - сказала Громова.

"Предлагаю принять соответствующе решение: попросить Центр госуслуг Москвы до понедельника с учетом обобщения мнения жителей поселков, а также предложений избирателей, поступивших на портал госуслуг, подготовить сводный перечень предложений по местам размещения участковых избирательных комиссий", - сказал председатель рабочей группы Мосгоризбиркома, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он также попросил предоставить эту информацию представителям регионов, чтобы они дали свои предложения по местам организации участков. "И предоставить этот перечень регионам для сверки, и попросить наших коллег из регионов обратить особое внимание на это предложение и дать реакцию. Подходит - не подходит, стоит организовывать - не стоит и также, если возможно, коллегам из регионов предоставить от вас предложения, где бы вы видели необходимость размещения этих участков", - сказал Шапошников.

В мае Мосгордума приняла в целом изменения в Избирательный кодекс Москвы, позволяющий организовывать места для голосования на выборах мэра за пределами города.