Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Столичное метеобюро выпустило предупреждение о сильном ветре в городе днем в пятницу.

"С 12:00 до 19:00 в Москве и Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, воздух в Москве в пятницу впервые в этом году прогреется выше 30 градусов, во второй половине дня на западе Подмосковья ожидаются кратковременные дожди с грозами. Как сообщалось, "желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве в пятницу из-за гроз.