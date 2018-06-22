"Зеленые" сняли своего кандидата с выборов мэра Москвы в пользу Собянина

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российская экологическая партия "Зелёные" решила снять своего кандидата, летчика-космонавта Сергея Ревина, с выборов мэры Москвы.

"У действующего мэра сильная команда, идёт большое количество поддержки среди населения, общественности, в этих условиях есть мнение центрального совета партии, чтобы в такой политической ситуации снять нашего кандидата с его согласия с выборов мэра Москвы. И приложить все усилия, чтобы победа (Сергея) Собянина была безоговорочной, Собянин и его команда надежная опора президента в Москве", - сказал в пятницу на конференции московского городского отделения парии "Зеленые" председатель партии Анатолий Панфилов.

По его словам, партия намерена сконцентрировать свои усилия в регионах.

В свою очередь Ревин заявил, что поддерживает политику действующего градоначальника. "Мы понимаем, что Собянин делает для города много, у нас есть своя программа, надеемся, что основная часть пунктов нашей программы будет принята Собяниным в случае его победы, и мы вместе могли бы поработать", - сказал Ревин.