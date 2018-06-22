Венедиктов возглавил штаб наблюдателей за выборами мэра Москвы

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Общественная палата Москвы создала общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября.

На заседании совета ОП Москвы в пятницу принято решение о назначении главой наблюдательного штаба главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова. Его заместителями избраны спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, зампред комиссии ОП по развитию гражданского общества Вадим Ковалев, а также глава общественного совета Фонда общественной дипломатии Александр Шарлей.

ОП Москвы уже организовывала подобные штабы по наблюдению за выборами разных уровней.

Так, во время выборов президента РФ в марте 2018 года более 3,5 тысяч общественных наблюдателей контролировали ход голосования на избирательных участках города, в том числе в больницах, на вокзалах, в следственных изоляторах, при голосовании вне избирательных участков.