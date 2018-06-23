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Москва

Столичный парк Горького в субботу закроют для посетителей из-за праздника выпускников

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В празднике выпускников столичных школ в Парке Горького 23-24 июня примут участие порядка 20 тыс. выпускников из 215 московских школ, в связи с чем парк закроют для свободного посещения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Вход на территорию парка для обычных посетителей будет закрыт с 06:00 23 июня для монтажных работ и работ по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности. Вокруг парка будет установлено дополнительное ограждение, еще одна линия безопасности будет организована на выходе с территории парка", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что выпускники и их сопровождающие, зарегистрированные на портале mos.ru, получат специальные пропуска и браслеты с персональным штрих-кодом. Они смогут попасть на территорию парка с 20:00 23 июня до 06:00 24 июня.

Предполагается, что парк вновь откроется для обычных посетителей в 08:00 воскресенья.

В пресс-службе департамента образования Москвы рассказали, что пространство парка во время общегородского выпускного будет разделено на семь интерактивных зон, соответствующих определенному навыку: "Харизма", "Интеллект", "Ловкость", "Восприятие", "Выносливость", "Сила" и "Опыт".

На концерте на главной сцене Парка Горького выступят Feduk, Мот, T-killah, Дмитрий Маликов и другие. На Фонтанной площади парка пройдет танцевальный марафон "Дай Пять - Выпускной", во время которого выступят Марк Тишман, Миша Марвин, Город 312, Банд'Эрос, Фабрика и многие другие.

Всего в Москве праздничных мероприятиях, посвященных окончанию школы, в ночь на 24 июня примет участие порядка 54 тыс. выпускников, из которых 20 тыс. отметят праздник в Парке Горького, более 16 тыс. - в своих образовательных организациях и еще почти 19 тыс. выпускников - вне городских площадок.

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Теги: парк Горького, Москва
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