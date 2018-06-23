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Москва

S7 начала задерживать рейсы из "Домодедово" из-за сбоя в системе регистрации

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 задерживает рейсы из аэропорта "Домодедово" из-за неполадок в системе регистрации и с посадкой в самолеты пассажиров, сообщил в субботу "Интерфаксу" пассажир одного из рейсов.

"У нас были проблемы с регистрацией на рейсы авиакомпании S7. Авиаперевозчик сообщил о сбоях систем регистрации пассажиров. Спустя некоторое время она возобновилась, однако произошла путаница, и на моем месте сидит человек с другого рейса. Ждем разрешения ситуации", - рассказал он.

Авиаперевозчик в комментариях в социальной сети "ВКонтакте" принес свои извинения за доставленные неудобства и дал рекомендации для последующих действий из-за проблем с регистрацией.

"Для этого продублируйте, пожалуйста, свой запрос с номером брони/билета в личных сообщениях S7 Airlines Facebook или "ВКонтакте", по электронной почте callcenter@s7.ru или по телефону 8 800 700-0707 (бесплатно по России)", - говорится в сообщении.

Пассажир также отметил, что его самолет должен был вылететь в Новосибирск в 11:15 утра. По данным онлайн-табло аэропорта, регистрация на рейс уже окончена.

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Теги: S7, Домодедово
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