Грозы с градом обрушились на Москву

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Грозовой фронт в субботу днем обрушил на Москву кратковременные ливни, сопровождающиеся сильными порывами ветра.

Как сообщают корреспонденты "Интерфакса", ливни прошли, в основном, по западной и северной частям Москвы, в том числе в районе стадиона "Спартак", откуда болельщики возвращались с матча ЧМ между сборными Туниса и Бельгии.

При этом местами выпал град, размер которого в диаметре превышал 1 см.

По прогнозам синоптиков, очередная порция кратковременных дождей с грозами москвичей ожидает в воскресенье. При грозах порывы ветра будут достигать 13-18 м/с. Температура воздуха 24 июня не превысит 25-27 градусов.

Дожди возможны также в понедельник и вторник.