Выдвижение Митрохина в мэры Москвы от "Яблока" приостановлено

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) партии "Яблоко" приостановила решение конференции московского отделения о выдвижении Сергея Митрохина в мэры Москвы.

"Рассмотрев обращение Анастасии Брюхановой и Анны Десятовой, КРК выявила ряд нарушений, допущенных на конференции 22 июня. Среди них - отказ признать полномочия 14 новых делегатов конференции, в том числе Анны Десятовой, и внесение в бюллетень для голосования кандидатуры Сергея Митрохина вопреки решению исполкома Бюро от 8 июня и Бюро от 15 июня", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

Контрольно-ревизионная комиссия обратилась в бюро партии для рассмотрения вопроса о правомерности решений конференции, заседание бюро пройдет в понедельник, 25 июня.

В пятницу конференция московского "Яблока" проголосовала за выдвижение Митрохина в мэры Москвы от партии.

При этом, как сообщили в пресс-службе партии, его кандидатура не была согласована ни федеральным бюро, ни его исполкомом, что требуется в соответствии с уставом "Яблока".

Тем не менее, ранее в субботу Митрохин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы от партии.