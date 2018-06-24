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Москва

Полнолуние не позволит москвичам увидеть июньский звездопад

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Первый летний звездопад достигнет своего максимума 27 июня, но увидеть его помешает полнолуние, сообщили "Интерфаксу" в Московском планетарии.

"В этом году пик звездопада приходится практически на ночь полнолуния, так что яркий свет от спутника Земли помешает разглядеть в небе летящие метеоры", - заявили в пресс-службе.

В планетарии отметили, что для успешного наблюдения падающих звезд крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

"Июньские Боотиды являются одним из слабых метеорных потоков. В прошлом столетии он показывал большую активность, порой проливаясь настоящим звездным дождем до 100 метеоров в час. Но в последние десятилетия его активность существенно снизилась", - добавили в пресс-службе.

Июньские Боотиды наблюдаются ежегодно с 22 июня по 2 июля, показывая свой максимум 27 июня. В этот период Земля проходит вблизи орбиты кометы, и мелкие частицы кометного вещества, устремляясь к поверхности нашей планеты, сгорают в атмосфере, даря наблюдателям явление метеоров, или метеорного дождя, напомнили в Московском планетарии.

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