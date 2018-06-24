Москва

На Белорусском направлении МЖД восстановлено движение поездов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили поврежденный контактный провод на перегоне Голицыно - Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает пресс-служба МЖД.

"Было возобновлено движение пригородных поездов по второму главному пути", - отмечают в пресс-службе.

В настоящее время предпринимаются меры для того, чтобы ввести задержанные электропоезда в график.

Как ранее сообщалось, на период восстановительных работ движение электричек на участке железной дороги осуществлялось по одному пути. Движение пригородных поездов, следовавших со стороны станции Голицыно в Москву, было приостановлено.

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Теги: МЖД
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