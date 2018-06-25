В движении поездов на салатовой ветке московского метро произошел сбой

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Поезда на южном участке Люблинско-Дмитровской линии в понедельник утром ехали с увеличенными интервалами, говорится на официальной странице столичного метрополитена в твиттере.

"Увеличены интервалы движения поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии из-за инцидента с пассажиром.", - говорилось в сообщении. Позже в твиттере добавили: "Нет движения поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии от "Марьино" до "Зябликово" из-за инцидента с пассажиром. Пожалуйста, пользуйтесь Замоскворецкой линией и наземным транспортом".

Однако уже через несколько минут метрополитен сообщил, что движение на этом участке восстановлено и вводится в график.