Болельщики из Перу попали в московскую больницу после потасовки

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Два футбольных болельщика из Перу попали в столичную больницу с характерными для драки травами, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Утром минувшего воскресенья из медучреждения поступила информация о нанесении телесных повреждений двум гражданам Перу, которые прибыли в Москву на чемпионат мира по футболу FIFA", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие были доставлены в больницу с Бересеневской набережной, у них диагностированы легкие травмы, характерные для потасовки, в том числе гематомы, синяки, ушибленные раны.

"Со слов пострадавших, они получили телесные повреждения примерно в 05:30 утра по адресу: Берсеневская набережная, дом 2, строение 1", - добавил источник.

Он сообщил, что по данному факту была начата проверка, однако опросить пострадавших сотрудники правоохранительных органов не смогли, так как болельщики покинули больницу сразу после оказания медпомощи.