Значительная часть кандидатов в мэры Москвы еще не приступала к сбору подписей

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Значительная часть кандидатов в мэры Москвы, подавших соответствующие документы на выдвижение в Мосгоризбирком, фактический не приступали к сбору подписей для регистрации, заявил председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов "Интерфаксу" в понедельник.

"На сегодняшний день документы на выдвижение кандидатами подали 24 человека, в том числе 11 от политических партий, еще 13 - идут в порядке самовыдвижения. У некоторых из них до сих пор не открыты избирательные счета, а у порядка десяти кандидатов - финансовые счета с нулевым балансом", - рассказал он.

Горбунов пояснил, что с открытием счета возможно изготовление листов, необходимых для сбора подписей кандидатов в свою поддержку. При этом самовыдвиженцам помимо сбора подписей не менее 110 муниципальных депутатов необходимо собрать чуть более 36 тыс. подписей избирателей.

"Кандидат Сергей Ревин подал документы на выдвижение 7 июня, кандидат Дмитрий Новиков выдвинулся 13 июня, кандидат Илья Яшин - 11 июня, но они до сих пор не открыли избирательные счета. Это говорит о том, что указанные кандидаты, скорее всего, заранее не планировали всерьез заниматься избирательной кампанией и собирать документы для регистрации", - отметил глава Мосгоризбиркома.

По его словам, у кандидатов Игоря Суздальцева, Натальи Донцовой, Антона Тарасова и многих других счета с нулевым балансом, у некоторых - внесено по 500-700 рублей. "То есть категория, которая, видимо, занимается самопиаром, и никакой работы по подготовке к избирательной кампании не ведется", - подчеркнул Горбунов.

Кроме того, отметил, он, на прошлой неделе у кандидатов была возможность встретиться с муниципальными депутатами, представить свои программы и получить подписи в свою поддержку. Однако многие эту встречу проигнорировали, в том числе и Илья Яшин. "Это еще раз подчеркивает несерьезность намерения участия в выборах мэра", - сказал Горбунов.

Он напомнил, что времени на подготовку и подачу документов на регистрацию кандидатов "осталось немного" - до 3 июля.

Документы в Могоризбирком на выдвижение кандидатами подали действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии "Справедливая Россия"), С.Ревин (от партии "Зеленые"), главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич (от регионального отделения политической партии "Национальный курс"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова.

Кроме того, кандидатами выдвинулись фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, безработный Владислав Бузаров, гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, рок-музыкант Сергей "Паук" Троицкий, журналист Антон Красовский, сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин, Станислав Полищук от "Партии социальных реформ - Прибыль от природных ресурсов - народу", лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, кандидат "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, депутат Мосгордумы Михаил Балакин (от парии "Союз горожан"), Сергей Митрохин (от партии "Яблоко"), Ильдар Резяпов (от "Партии ветеранов России") и кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев.