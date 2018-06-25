В СКР опровергли убийство повара на спортивной базе "Новогорск"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Микрорайон "Новогорск" в Химках, где в ресторане в минувшее воскресенье произошло убийство, не имеет отношения к одноименной спортивной базе, на которой тренируются спортсмены сборной России, сообщила представитель областного главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

"В связи с тем, что ранее в СМИ появилась недостоверная информация о месте совершения убийства, разъясняю: ресторан "SportPoint" находится в жилом микрорайоне "Новогорск" на улице Олимпийская в Химках. Так же на территории Московского региона есть учебно-тренировочный центр "Новогорск" - это Федеральная база подготовки сборных команд России, в том числе и по футболу. Но УТЦ "Новогорск" никакого отношения не имеет к месту преступления", - сказала Врадий в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что накануне в Химках в помещении ресторана "Sport Point" обнаружено тело повара с проникающим ножевым ранением. По подозрению в убийстве задержан официант этого заведения. "Мотивы преступления устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)", - сказала Врадий.

Ранее в понедельник некоторые СМИ сообщили, что убийство произошло на территории Олимпийской деревни "Новогорск".