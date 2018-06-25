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Москва

Митрохин не подчинится решению "Яблока" об отмене его выдвижения в мэры Москвы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин считает незаконным решение федерального бюро партии об отмене его выдвижения в мэры Москвы.

"Решение бюро, я считаю, не основано на праве, говоря проще, оно незаконное. Бюро ссылается на заседание контрольно-ревизионной комиссии, которое проходило с грубым нарушением устава: заинтересованные лица - я, председатель мандатной комиссии, другие делегаты конференции даже не были приглашены", - сказал Митрохин "Интерфаксу".

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Кроме того, по его словам, устав запрещает конференции расширять свой состав после того, как она началась, в связи с чем ранее выдвинутые бюро требования не могли быть выполнены.

"Ввиду того, что решение бюро является нелегитимным, я, естественно, не буду ему подчиняться. Мы провозглашаем правовое государство, а правовое государство это не такая ситуация, когда начальство диктует своим подчинённым свою волю", - подчеркнул глава московского "Яблока".

"Какие будут дальнейшие действия, наверное, будет решать Мосгоризбирком, я ещё с юристами буду обсуждать, пока не могу сказать точно, что будет происходить, ситуация беспрецедентная", - добавил он.

Ранее в понедельник федеральное бюро "Яблока" отменило решение московской конференции партии о выдвижении Митрохина в качестве кандидата в мэры Москвы в связи с нарушением порядка выдвижения.

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Теги: Москва, Яблоко, Сергей Митрохин
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