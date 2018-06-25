Второй за день пассажир упал под поезд в столичном метро

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Из-за падения пассажира на пути в понедельник днем нарушено движение поездов по Сокольнической линии Московского метрополитена.

"Из-за инцидента с пассажиром увеличены интервалы движения поездов на Сокольнической линии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Об обстоятельствах произошедшего и состоянии упавшего человека не сообщается.

Это второй подобный инцидент за день. Так, в понедельник утром из-за падения пассажира под поезд на станции "Борисово" временно приостанавливалось движение поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии от станции "Марьино" до "Зябликово".