Власти Москвы назвали срок начала сноса Ховринской больницы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Снос Ховринской больницы - одного из наиболее знаменитых долгостроев Москвы - начнется в конце сентября - начале октября текущего года. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"С учетом проведения конкурса на определение подрядчика для сноса Ховринской больницы, ориентировочный срок выхода на площадку и начала фактических работ - конец сентября - начало октября", - сказал Бочкарев.

По его словам, здание очень долго простояло в недостроенном виде, в связи с чем его демонтаж является сложной технической и инженерной задачей.

В начале июня заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что проект сноса полностью готов и прошел экспертизу.

"Это будет очень сложная и ювелирная работа, так как вблизи располагаются жилые дома", - подчеркнул заммэра.

Он отмечал, что параллельно с этим ведется проектирование новых жилых домов для переселенцев по программе реновации, которые будут расположены на месте снесенного долгостроя.

Ховринская больница - советский долгострой, который имеет репутацию одного из самых "нехороших" мест в Москве. Больницу начали строить на севере столицы в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту - она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах (в определенных кругах имеет прозвище "Амбрелла" за свою форму, похожую на знак биологической опасности).

Уже через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году. Один край здания начал оседать и подтапливаться, в результате чего сейчас первый этаж находится ниже поверхности. После остановки строительства объект облюбовали сталкеры и другие экстремальные "туристы".

Окончательное решение о сносе долгостроя городские власти приняли в 2016 году. К концу 2021 года на его месте планируется построить жилой комплекс площадью 345 тыс. кв.м с подземным паркингом. Проект застройки может быть готов до конца текущего года.