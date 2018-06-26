СКР определил причину февральского крушения Ан-148 в Подмосковье

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Причиной крушения самолета Ан-148 в Подмосковье в феврале стали ошибочные действия экипажа, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следователями во взаимодействии с Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) установлена посекундная история полета", - сказала она. "Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость", - сообщила Петренко.

Таким образом, подтвердилась основная версия крушения - неверные действия экипажа, подчеркнула представитель СКР.

Потерпевшие, их представители, свидетели, специалисты продолжают допрашиваться и сообщать ценную для следствия информацию - к настоящему моменту допрошено более 300 лиц.

Председатель СКР Александр Бастрыкин, поручил, не дожидаясь заключения МАК, назначить комплексную летную авиационно-техническую судебную экспертизу, по результатам которой будут приняты решения о лицах, причастных к преступлению, добавила Петренко.

Самолет Ан-148 Саратовских авиалиний, летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья, тогда погиб 71 человек. 30 мая Росавиация в среду аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии".