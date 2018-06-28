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Москва

Парад мексиканского Дня мертвых пройдет в центре Москвы 29 июня

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Мексиканский праздник День мертвых пройдет в центре Москвы 29 июня. Об этом сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете национального дома болельщиков Мексики в четверг.

"Праздник начнется с парада на Красной площади и закончится развлекательной программой в национальном доме болельщиков в Гостином дворе. По традиции в "День мертвых" проводится красочный карнавал, праздничное шествие и сезонные ярмарки. Обязательным атрибутом праздника является Калавера Катрина - скелет в женской одежде, украшенный цветами и красками. В этом году поучаствовать в карнавальном шествии вместе с мексиканцами смогут москвичи и гости столицы", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в пятницу с 11:00 до 16:00 часов в национальном доме болельщиков Мексики все желающие смогут нанести праздничный грим и оттуда в составе праздничной колонны отправиться на Красную площадь, где в парке футбола FIFA пройдет концерт с национальными танцами, игрой мариачи и экскурсом в историю праздника.

После шествия карнавал вновь переместится в национальный дом болельщиков, где его завершит театрализованное представление.

День мертвых ежегодно проходит в Мексике 1 и 2 ноября. Считается, что в эти дни души умерших посещают родной дом, где мексиканцы готовят для них праздничные алтари и устраивают карнавальную программу. В 2003 году День мертвых был внесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

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Теги: Москва, ЧМ-2018
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