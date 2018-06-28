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Москва

Протяженность Московских центральных диаметров составит 460 км

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Общая протяженность Московских центральных диаметров (МЦД) в столичном регионе составит 460 км, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения ВНИИ железнодорожного транспорта.

"У нас появилась идея соединить радиусы пригородного сообщения в диаметры, таким образом, мы получим реальные 460 км наземного метро, которые будут максимально интегрированы в городскую систему, и будут обеспечивать провоз пассажиров в таком же режиме, с такими же тарифами, условиями, как Московское центральное кольцо", - сказал Собянин.

МЦД, по сути, станут новыми наземными ветками, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Поезда будут ходить с интервалами шесть минут в часы пик. Для первого этапа выбрали два маршрута. Один свяжет Смоленское и Савеловское направления (МЦД Одинцово - Лобня), второй - Курское и Рижское (МЦД Нахабино - Подольск).

Ранее Собянин сообщал, что движение по двум МЦД будет запущено в конце 2019 года.

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Теги: Москва, Сергей Собянин

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