Москва

Под Дмитровом загорелась свалка "Непейно"

Есть обновление от 20:27

Площадь пожара уже удалось сократить до 100 кв. м

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Дмитровском районе Подмосковья загорелась свалка "Непейно", огонь почти потушен, сообщили в четверг "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Возгорание происходит на поверхности стационарного мусорного полигона "Непейно". Площадь пожара удалось сократить менее чем до ста квадратных метров, и она продолжает падать. Ориентировочно в течение часа огонь будет потушен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, никакой угрозы окружающей среде пожар на полигоне не представляет. "Замеры воздуха показывают, что превышений допустимых концентраций вредных веществ в районе пожара нет, нет и угрозы окружающим населенным пунктам. После того, как пожар будет потушен, жители окрестных поселков не будут чувствовать никаких негативных последствий, в том числе неприятного запаха", - отметил представитель оперативного штаба.

Собеседник агентства не исключил криминальный след среди возможных причин возгорания. "Возможно, это был поджог. Это будет проверяться. Сухая и жаркая погода способствовала быстрому распространению огня", - сказал он.

Необходимости введения режима чрезвычайной ситуации в районе нет, добавил собеседник агентства.

Ранее на волне акций протеста против мусорных полигонов в Подмосковье местные активисты требовали закрыть "Непейно" и перекрывали ведущую к ему дорогу.

В апреле министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган называл "Непейно" в число полигонов, на которых планируется установить систему активной дегазации в текущем году.

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Теги: Подмосковье, Непейно

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