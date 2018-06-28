Обвиняемый в призывах к беспорядкам в Москве Кулешов остался под арестом

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы оставил под арестом до конца сентября Владислава Кулешова, фигуранта уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам в ходе несанкционированной протестной акции в столице в апреле 2017 года.

Пресс-секретарь суда Алексей Черников сообщил "Интерфаксу", что срок ареста Кулешову установлен до 30 сентября.

Администратор базы данных АО "Энергомер", 33-летний уроженец Ставрополя Кулешов обвиняется в публичных призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ч. 1 ст. 30 - ч. 1 ст. 212 УК РФ). Он был задержан и с санкции суда заключен под стражу в мае.

Ранее аналогичное обвинение было предъявлено московскому математику Дмитрию Богатову. В апреле 2017 года он был арестован, в июле суд по ходатайству следствия изменил ему меру пресечения на домашний арест, а в январе 2018 года следствие отпустило его под подписку о невыезде. В мае стало известно, что уголовное преследование молодого человека прекращено.

Уголовное дело по факту появившихся в сети призывов к участию в несанкционированной акции в центре Москвы было возбуждено в апреле 2017 года. По данным ведомства, 29 марта в интернете были размещены текстовые сообщения, "призывающие к действиям крайне экстремистского толка".

Как сообщалось, в 2010 году Кулешов был осужден мировым судом Ставрополя за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ).