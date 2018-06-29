Число кандидатов на пост мэра Москвы превысило 30 человек

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком зарегистрировал 31 кандидата на участие в выборах мэра Москвы, сообщили "Интерфаксу" в избиркоме.

"В пятницу утром документы на выдвижение от партии "Коммунисты России" подал Ярослав Сидоров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на настоящий момент 14 человек выдвинуты партиями, 17 идут самовыдвиженцами.

Для сбора документов на регистрацию, включая подписи не менее 110 муниципальных депутатов и 36 тыс. подписей избирателей (для самовыдвиженцев), у кандидатов остается неделя - прием документов на регистрацию завершится в 18:00 3 июля.

Ранее документы в избирком подали действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии "Справедливая Россия"), главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич (от регионального отделения политической партии "Национальный курс"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, Сергей Митрохин (от партии "Яблоко"), Илья Баков (от Монархической партии), руководитель центрального штаба Национально-освободительного движения Максим Славин, Михаил Бутримов (от партии "Российский общенародный союз"), пенсионер Владимир Кувшинов и Ильдар Резяпов (от "Партии ветеранов России").

Кроме того, кандидатами выдвинулись фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, безработный Владислав Бузаров, гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, рок-музыкант Сергей "Паук" Троицкий, журналист Антон Красовский, сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин, Станислав Полищук от "Партии социальных реформ - Прибыль от природных ресурсов - народу", лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, кандидат "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, депутат Мосгордумы Михаил Балакин (от партии "Союз горожан"), кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, Сираждин Рамазанов (от Социал-демократической партии России), электромонтер МГТУ "Станкин" Александр Горлов и пенсионер Александр Романов.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.