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Москва

Треть месячной нормы дождей выпадет в Москве в субботу

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В предстоящие выходные в столичном регионе характер погоды существенно изменится - пройдут грозовые дожди, местами сильные, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

"В субботу днем воздух прогреется до 26-28 градусов тепла, однако уже в первой половине дня начнутся дожди. По предварительным расчетам, за субботу в Москве выпадет порядка 24 мм осадков, что составляет около трети июньской нормы дождей", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, при грозах порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

При этом "желтый" повышенный уровень погодной опасности будет действовать уже пятые сутки подряд. Со вторника по пятницу он объявлялся в связи с высокой пожароопасностью, на субботу - в связи с ливнями, грозами и усилением ветра.

Аналогичный характер погоды ожидается и в воскресенье, однако температура не поднимется выше 25-27 градусов, а прирост осадков составит около 13 мм.

Согласно прогнозам, с понедельника в столичном регионе начнется период похолодания: в понедельник в дневные часы воздух еще прогреется до 21-23 градусов, в последующие дни рабочей недели температура вряд ли поднимется выше 20-градусной отметки.

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