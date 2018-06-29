Москва

Обвиняемая в хищении при закупке лекарств в Ульяновске отправлена под домашний арест

Суд в Москве не прислушался к ходатайству следствия

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест генерального директора "Ульяновскфармация" Ольгу Кузнецову, задержанную по делу о хищениях при закупках медицинских препаратов.

"Постановлением суда отказано в удовлетворении ходатайства органов следствия об избрании в отношении Кузнецовой меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, мера пресечения фигурантке избрана на срок до 27 августа.

Вместе с тем суд, удовлетворив ходатайство следствия, санкционировал арест на такой же срок замдиректора "Ульяновскфармация" Евгения Когана, сообщила Царева.

Обоим фигурантам, а также председателю комитета по социальной политике законодательного собрания Ульяновской области Игорю Тихонову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Срок задержания Когану, которого следствие просит заключить в СИЗО, Басманный суд в пятницу продлил на 72 часа, отложив на понедельник рассмотрение ходатайства СКР.

Как сообщалось, в четверг и пятницу сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Заксобрании Ульяновской области и региональном Минздраве. Следственные мероприятия, по данным областной Общественной палаты, проводятся в рамках уголовного дела о нарушениях при закупках медицинских препаратов.

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Теги: Ульяновская область, Ольга Кузнецова, Ульяновскфармация

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