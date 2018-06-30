ВДНХ и парк "Останкино" закроют сегодня из-за непогоды

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Территория ВДНХ и парка "Останкино" закроется для посещения 30 июня из-за неблагоприятного прогноза погоды, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба комплекса.

"30 июня с 15:00 в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями территория ВДНХ будет закрыта, включая парк "Останкино". Все запланированные мероприятия отменены. Купленные билеты на сегодня, 30 июня, будут компенсированы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что московский зоопарк также закроется для посещения в субботу в связи с ожидаемой грозой и шквалистым ветром. Также было объявлено, что работа фестиваля болельщиков на Воробьевых горах 30 июня будет приостановлена ввиду ожидаемых неблагоприятных погодных условий, в том числе резких порывов ветра, ожидаемых днем и вечером в субботу.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Москве выпадет около 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. В МЧС, в свою очередь, рекомендуют переждать грозу в зданиях. Тем, кого непогода застанет на улице, МЧС советует избегать шатких конструкций и рекламных щитов. Автомобилистам в грозу рекомендуют немедленно припарковаться вдали от деревьев.