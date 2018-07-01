Захвативший в московском магазине заложницу объяснил свой поступок

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Захвативший заложницу в магазине "Дикси" в Москве мужчина объяснил свой поступок безвыходной ситуацией и желанием связаться с сотрудниками спецслужб.

Мужчина сказал, что его зовут Александр Анатольевич Хуторянин и он зашел в магазин, убегая от преследователей - "активистов, которые меня в лесу били".

"У меня в лесу осталась сумка и документы. Активисты меня гоняли. Я убежал, кто-то у них забрал эти документы. Решил, раз не отдают, пусть с ними ФСБ разбирается", - сказал он в ходе допроса, видеозапись которого опубликована на официальном канале Следственного комитета в YouTube.

Отвечая на вопрос следователя о причинах своего поступка мужчина сказал: "Выхода не было".

Он добавил, что опасался за свою жизнь, убегая от преследователей, и забежал в магазин.

Отвечая на вопрос следователя, понимает ли он, что совершил, задержанный ответил: "А что мне делать? Меня убили бы, наверное, я не знаю".

Он также объяснил свой поступок попыткой "избавиться от алкогольной зависимости адреналином".

"Тягу снимал с алкоголя адреналином", - сказал он.

По словам Хуторянина, он никогда не употреблял наркотики, но страдает от алкогольной зависимости.

В воскресенье 1 июля вооруженный ножом мужчина взял в заложники сотрудницу одного из столичных магазинов. Он был обезврежен усилиями полиции и Росгвардии, женщина с незначительными повреждениями госпитализирована.