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Самолет "Таджик Эйр" вернулся в "Домодедово" из-за разгерметизации

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Инженеры таджикской авиакомпании "Таджик Эйр" направлены в московский аэропорт "Домодедово" для осмотра экстренно севшего самолета, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе авиакомпании.

"Решение вернуть в аэропорт "Домодедово" авиалайнер национальной авиакомпании "Таджик Эйр" Boeing 737-300, вылетевшего по маршруту Москва - Худжанд, было принято из-за произошедшей разгерметизации самолета. Все пассажиры размещены в гостинице и обеспечены трехразовым питанием", - сказал пресс-секретарь авиакомпании Азиз Хайруллоев.

По его словам, решение о выполнении рейса по маршруту Москва - Худжанд будет принято после завершения технического осмотра.

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Теги: Москва, Домодедово, Таджик Эйр

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