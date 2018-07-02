Москва

Митрохин прокомментировал свой выход из предвыборной гонки

Есть обновление от 11:20

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава московского "Яблока" Сергей Митрохин заявил, что ему не удалось собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов для выдвижения в мэры столицы.

"После того, как конференция московского "Яблока" выдвинула меня на этих выборах, мне не удалось собрать необходимого количества подписей", - сказал Митрохин в видеообращении, опубликованном в его фейсбуке.

По его мнению, причиной этого является то, что "федеральные органы власти заняли крайне враждебную позицию по отношению к моему выдвижению, и, к сожалению, это привело к тому, что очень многие депутаты, на которых я рассчитывал, отказали мне в этих подписях".

Он считает, что определенную роль сыграл и тот факт, что другой кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гудков собрал в ряде муниципальных округов по несколько подписей, что лишило Митрохина возможности собрать в этих округах хотя бы одну подпись.

При этом Митрохин заявил, что не оставляет цели "рано или поздно, возможно, уже в следующем цикле, стать мэром Москвы".

Ранее в понедельник адвокат Митрохина заявил в суде, что глава московского "Яблока" отказался от иска к партии, так как не набирает необходимое количество голосов муниципальных депутатов, которые позволят ему зарегистрироваться на выборах.

Ранее конференция московского "Яблока" проголосовала за выдвижение Митрохина в мэры Москвы от партии, но 25 июня федеральное бюро "Яблока" отменило это решение в связи с нарушением порядка выдвижения. Как сообщили в пресс-службе партии, его кандидатура не была согласована ни федеральным бюро, ни его исполкомом, что требуется в соответствии с уставом "Яблока". Кроме того, конференция отказалась регистрировать 14 новых делегатов, полномочия которых были подтверждены контрольно-ревизионной комиссией партии.

Тем не менее, Митрохин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы от партии.

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Теги: Москва, Сергей Митрохин, Яблоко

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