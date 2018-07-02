Москва и область согласуют бесплатный проезд пенсионеров в пригородных электричках

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы и Московской области ведут переговоры о возможности бесплатного проезда пенсионеров в пригородном железнодорожном транспорте, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы занимаемся этим вопросом совместно с правительством Московской области. Действительно, такие вопросы задают наши пенсионеры, которые ездят на дачи к себе, которые расположены в Московской области", - сказал Собянин на встрече с коллективом международного аэропорта "Внуково", который отмечает 77-летие.

Один из сотрудников аэропорта задал мэру вопрос о том, действительно ли с 1 августа пенсионеры получат право бесплатного проезда в пригородных электричках.

Мэр Москвы ответил, что в настоящее время ведутся расчеты. "Выверим это, и буквально в скором времени примем решение, взвешенное", - сказал Собянин.

По его мнению, этот вопрос сложный. "Мы не можем принять решение для своих пенсионеров, не приняв решение для пенсионеров Подмосковья. Дайте нам небольшое время", - добавил Собянин.