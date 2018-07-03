Пассажиры разгерметизировавшегося таджикского самолета останутся в Москве до вечера

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 737-300 национальной авиакомпании "Таджик Эйр", разгерметизировавшийся накануне при выполнении рейса Москва - Худжанд, вернулся в Душанбе без пассажиров, сообщил во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь авиакомпании Азиз Хайруллоев.

"Boeing 737-300 прибыл сегодня утром в Душанбе пустым, пассажиры находятся в гостинице в Москве. Они прибудут на борту Boeing 767-300 рейсом 646. Вылет из "Домодедово" в 23:05, прибытие в Худжанд ожидается в 5:20", - рассказал Хайруллоев.

По его словам, самолет в настоящее время осматривают специалисты технической службы, решение о дальнейшей эксплуатации лайнера будет принято по итогам детального технического осмотра воздушного судна.

Накануне из-за разгерметизации салона авиалайнер "Таджик Эйр" Boeing 737-300, на борту которого находились 142 пассажира и семь членов экипажа, был возвращен в аэропорт "Домодедово". Все пассажиры размещены в гостинице и обеспечены питанием.