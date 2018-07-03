Вылет самолета Royal Flight из Москвы в Тунис задержали на 10 часов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Вылет самолета авиакомпании Royal Flight, выполняющего рейс RL7507 из "Шереметьево" в аэропорт Энфида (Тунис), задержан на 10 часов из-за неисправности, сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь авиакомпании Максим Курашвили.

Самолет должен был вылететь из Москвы в 3:40 во вторник.

"Причина задержки рейса - в технической неисправности самолета. Мы планировали предоставить другой борт для пассажиров, но он также оказался неисправен. После этого была необходимость разместить пассажиров отложенного рейса в отелях, однако все ближайшие были забронированы, и нам удалось поселить только семьи с детьми. Всех, кто остался в "Шереметьево", мы покормили, раздавали напитки. Мы работаем над устранением всех неполадок, сейчас вылет в Тунис запланирован на 13:45", - сказал Курашвили.

Он добавил, что организовывать трансфер и расселить пассажиров в отели Москвы, как это иногда делается, было невозможно, поскольку во время ЧМ-2018 такую поездку нужно согласовывать в ГАИ и других структурах не менее чем за три часа до планируемого выезда.