ФАС завела дело против ЦУМа из-за его рекламы "лучшего выбора"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) заподозрило столичный ЦУМ в нарушении Закона о рекламе.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, вопросы вызвала реклама, которю торговый дом размещал на московских автобусах - речь идет о рекламе "Лучший выбор; лучшие цены".

Как констатирует УФАС, фактически, ЦУМ распространил рекламу, которая содержала некорректное сравнение торгового дома с его конкурентами и не соответствующие действительности сведения о преимуществах ЦУМа перед конкурентами, что противоречит положениям статьи 5 Закона о рекламе.

Кроме того, отмечается, что в рекламе отсутствовала существенная информация о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования.

Рассмотрение дела назначено на 24 июля.

Если нарушение будет доказано, торговому дому грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.