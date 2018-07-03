Гудков не прошел муниципальный фильтр для участия в выборах мэра Москвы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков намерен сдать в Мосгоризбирком имеющиеся у него 76 подписей муниципальных депутатов, которых в итоге недостаточно для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы.

"У меня есть 76 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов. Я понимаю, что этого недостаточно, но я сегодня их сдам, а также сдам письма в мою поддержку от 116 депутатов", - сообщил журналистам Гудков

Подача документов на регистрацию кандидатов в мэры завершится в 18:00 3 июля. Для регистрации кандидат должен предоставить подписи 110 муниципальных депутатов из 110 округов Москвы в свою поддержку.

Решение о регистрации кандидата либо об отказе в ней Мосгоризбирком должен принять в течение 10 дней после предоставления документов. Таким образом, окончательный список кандидатов на пост мэра, которые будут указаны в избирательных бюллетенях, станет известен не позднее 13 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.