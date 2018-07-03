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Москва

Столичные власти увеличили размер премий молодым ученым и их число

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Размер премий правительства Москвы молодым ученым будет увеличен в полтора раза - до 1,5 млн рублей каждая.

Соответствующее постановление принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник.

Этим же документом число ежегодных премий увеличивается с 33 до 50.

Постановление упрощает порядок выдвижения на соискание премий и расширяет круг их потенциальных получателей. Так, снимаются ограничения по числу выдвигаемых кандидатур от одной организации (ранее - не более 3 от каждого совета или руководителя); разрешается участвовать в конкурсе в составе научного коллектива молодым ученым-докторам наук в возрасте от 36 до 40 лет включительно (раньше было возможно только индивидуальное участие).

Помимо этого теперь отменяются квоты на количество премий, присуждаемых различным категориям соискателей. До настоящего времени участникам конкурса, не достигшим 36 лет, вручалось не менее 20 премий, молодым ученым-докторам наук в возрасте от 36 до 40 лет включительно - не менее двух премий.

Премии правительства Москвы молодым ученым вручаются с 2013 года. За пять лет в конкурсе приняли участие более 3 тыс. представителей научных организаций, вузов и предприятий Москвы. Лауреатами премий стали 190 молодых ученых.

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