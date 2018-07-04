Воробьев подал в Мособлизбирком подписи для участия в выборах губернатора Подмосковья

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Андрей Воробьев, выдвинутый "Единой Россией" кандидатом на пост губернатора Московской области, в среду подал в Мособлизбирком подписи для преодоления муниципального фильтра, передал корреспондент "Интерфакса".

Как сообщалось, в конце июня завершился этап выдвижения кандидатов на выборы губернатора и стартовал второй этап - их регистрация.

Кандидатам необходимо собрать и представить в Мособлизбирком до 18:00 5 июля 196 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Московской области, из которых 98 - подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Московской области. Подписи должны быть собраны не менее чем в 51 муниципальном образовании.

Ранее в Мособлизбирком поступили документы на выдвижение кандидатов от "Единой России" (Андрей Воробьев), "Альянса Зеленых" (Лилия Белова), "Справедливой России" (Игорь Чистюхин), "Партии Роста" (Борис Надеждин), ЛДПР (Кирилл Жигарев), КПРФ (Константин Черемисов) и "Яблока" (Николай Дижур), "Коммунисты России" (Владимир Рязанов), "Родина" (Максим Шингаркин), ПАРНАС (Алексей Дуленков), "Национальный курс" (Александр Солонкин). 27 июня от кандидата Солонкина поступило заявление о снятии своей кандидатуры по личным обстоятельствам.

Выборы губернатора Московской области состоятся в единый день голосования 9 сентября.