Власти Москвы заявили, что вложения в благоустройство улиц уже окупились

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - За прошедшие четыре года 327 московских улиц протяженностью более 315 километров приведены в идеальное состояние, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Вложения в благоустройство окупились в течение года", - сказал Бирюков в интервью радиостанции "Комсомольская правда" в среду.

Он отметил, что на отремонтированных улицах посещаемость торговых точек выросла примерно на четверть, а число туристов - в два раза.

По оценке Бирюкова, цена недвижимости, в том числе жилья, на благоустроенных территориях города увеличилась на 6-7%. "В начале 2008 года на этих улицах находилось 12,5-15% свободных коммерческих площадей. А сегодня их уже 3,5%", - добавил заммэра.