Москву не признали городом-курортом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ отказал главе комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилу Дегтяреву в признании Москвы городом-курортом.

"Пока не хотят присваивать статус города-курорта. На этой неделе я получил письмо", - сказал Дегтярев на пресс-конференции в Москве в среду.

По его словам, министерство в своем ответе апеллирует, в частности, к качеству жилья в спальных кварталах. Дегтярев также считает, что для того, чтобы Москву признали городом-курортом, необходимо очистить Москву-реку.

В конце мая Дегтярев сообщил, что направил в Минздрав запрос о признании Москвы городом-курортом. По его словам, "нужно использовать все законодательные рычаги для ускоренного развития столицы в направлении города-курорта".

"Нужно инициировать установленную законом процедуру признания Москвы городом-курортом, чтобы официально обсудить меры, превращающие столицу в мегаполис ХХII века еще при нашей жизни. А проведение Чемпионата мира в Москве лишний раз доказывает оздоровительную специализацию города, так что повод для рассмотрения заявки на город-курорт имеется", - заявил Дегтярев журналистам.

Что касается Москвы-реки, то, по его мнению, она может стать главной природной зоной отдыха. "Если Москву-реку очистить и углубить, зарыбить, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные, она станет визитной карточкой нашего города наравне с московским Кремлем. При этом комфортные условия миллионам туристов и жителей Москвы продолжит обеспечивать разветвленная транспортная система и развитая инфраструктура", - сказал глава комитета.