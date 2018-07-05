В Московском зоопарке появился орленок по имени Игорь Акинфеев

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Степной орел, недавно появившийся на свет в Московском зоопарке, получил имя вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева, сообщил в четверг сайт столичной мэрии со ссылкой на гендиректора зоопарка Светлану Акулову.

"Мы гордимся достижениями нашей футбольной команды. Их победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов. Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события. Поэтому мы решили назвать вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева", - отметила она.

При этом именную табличку на вольере установят только после окончания чемпионата. Через пару недель птенец начнет покидать гнездо и осваивать вольер, тогда его и смогут увидеть посетители зоопарка.

"Пока птенец степного орла подрастает и набирается сил, мы продолжаем болеть за российскую сборную. Затаив дыхание ждем следующего матча и от всего сердца желаем нашим игрокам сил, удачи и, конечно же, победы!" - добавила Акулова.