Почти 160 свалок обнаружены в подмосковных лесах за неделю

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Штаб по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в Московской области выявил за неделю в подмосковных лесах 156 проблемных "точек", сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Подмосковья.

"За первые дни работы штаба выявлено 156 свалок и несанкционированных навалов мусора в лесах. На данный момент уже 69 из них ликвидированы", - говорится в сообщении.

По словам руководителя надзорного ведомства и главы Штаба Татьяны Витушевой, больше всего свалок в лесах устранено в Сергиево-Посадском районе и Орехово-Зуевском городском округе.

"Активная фаза ликвидации несанкционированных свалок в лесах только начинается", - цитирует Витушеву пресс-служба.

В начале июля глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что министерство намерено ужесточить административную ответственность для организаторов незаконных свалок.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Московской области (статья 6.1.2), за несанкционированный сброс мусора (в том числе из транспортных средств), предусмотрен штраф в 4-5 тысяч рублей для физических лиц, 30-50 тысяч для должностных лиц и 300-500 тысяч - для организаций.