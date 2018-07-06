Тверскую улицу в Москве сделают пешеходной после матча Россия - Хорватия

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Центральные улицы столицы после матча 1/4 финала Чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии 7 июля станут пешеходными, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента Москвы в пятницу.

"В субботу с 23:00 и на время гуляний болельщиков будут перекрыты улицы в центре Москвы. Нельзя будет проехать по Тверской улице между Пушкинской площадью и Манежной, по Моховой от Большой Никитской, по Театральному проезду до Неглинной, Ильинке и Варварке", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что также возможны дополнительные ограничения движения транспорта.

Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 июля столичная подземка и Московское центральное кольцо будут работать до 03:00.