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Основные улицы внутри Бульварного кольца Москвы стали пешеходными

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Несмотря на проигрыш российской сборной в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу в центре Москвы в ночь на воскресенье проходят гуляния болельщиков, из-за чего дополнительно перекрыто движение транспорта на некоторых улицах.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения, изначально после матча предполагалось сделать пешеходными Тверскую улицу между Бульварным кольцом и Манежной площадью, Моховую, Охотный ряд, Театральный проезд до Неглинной, Ильинку и Варварка.

Вместе с тем, из-за наплыва гуляющих, пешеходными сделали и другие основные улицы внутри Бульварного кольца: Большую Никитскую, Петровку, Неглинную, Мясницкую, Старую и Новую площади и Лубянский проезд.

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Теги: Москва, ЧМ-2018

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